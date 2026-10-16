Следственными органами СК России по Кемеровской области — Кузбассу завершено расследование уголовного дела об убийстве несовершеннолетнего 31 мая 2026 года в лесополосе в ходе незаконной охоты в Крапивинском муниципальном округе, участниками которой были трое мужчин (ч.