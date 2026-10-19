Средний уровень выплат страховых компаний по ипотечному страхованию жизни вырос с 38,6% до 40,5%. В рейтинге лидирует «СберСтрахование жизни» с долей выплат 93%.
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