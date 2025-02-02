Мирошник назвал информационной провокацией обвинения ВСУ России в ударе по Судже

Попытки ВСУ переложить на Россию ответственность за атаку на здание интерната в Судже Курской области является циничной информационной провокацией, заявил посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник.
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