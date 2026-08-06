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Аргументы и Факты

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В Белграде состоится встреча президента Сербии Вучича и Зеленского

В Белграде состоится встреча президента Сербии Вучича и Зеленского

Президент Сербии Александр Вучич должен встретиться с Владимиром Зеленским в Белграде, пишет ТАСС.«Александр Вучич примет Владимира Зеленского, который совершит официальный визит в Сербию 8 августа», — сообщили в пресс-службе сербского лидера.

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