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Бензопилами освободили авто от упавшего дерева уссурийские спасатели

Бензопилами освободили авто от упавшего дерева уссурийские спасатели

Крепкий ветер оказался крепче дерева, которое упало во дворе жилого дома. Ствол рухнул на припаркованную рядом иномарку, сообщает ИА UssurMedia.

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