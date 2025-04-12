Симоньян добавила к союзникам России Telegram-канал Медведева

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ заявила, что нельзя всерьез воспринимать и говорить о том, что у РФ есть какие-то договоренности с Соединёнными Штатами.
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