Симоньян добавила к союзникам России Telegram-канал Медведева

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ заявила, что нельзя всерьез воспринимать и говорить о том, что у РФ есть какие-то договоренности с Соединёнными Штатами.