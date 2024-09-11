Должностное лицо обвиняется в халатности из-за вырубки леса в «Хмелите»

Рассмотрение уголовного дела назначили на следующий месяц. Согласно обвинению, исполняющий обязанности заместителя директора – лесничий Вяземского лесничества – филиала ОГКУ «Смолупрлес» получил в феврале декларацию о производстве сплошной рубки деревьев.
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