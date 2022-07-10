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Возможный преемник Джонсона выступил за высылку из Британии российских силовиков и всех, кто с ними связан

Возможный преемник Джонсона выступил за высылку из Британии российских силовиков и всех, кто с ними связан

Великобритания должна выслать всех российских силовиков и связанных с ними лиц. Об этом, как передает РБК, заявил кандидат в премьер-министры, председатель комитета палаты общин по иностранным делам Том Тугендхат в эфире телеканала Sky News.

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