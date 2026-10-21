❗️Водитель сбил подростка на пешеходном переходе в селе Суворовское Сакского района Автомобиль Peugeot сбил девушку 2010 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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