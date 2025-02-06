Причины и начало Ирано-иракской войны В небольшом цикле из трёх статей в январе этого года мы говорили об Иране и Исламской революции, которая победила в этой стране в феврале 1979 года.
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Причины и начало Ирано-иракской войны В небольшом цикле из трёх статей в январе этого года мы говорили об Иране и Исламской революции, которая победила в этой стране в феврале 1979 года.
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