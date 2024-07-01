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Володин обвинил лидеров стран Запада в разрушении стабильности в мире

Володин обвинил лидеров стран Запада в разрушении стабильности в мире

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил западных политиков в разрушении стабильности в мире.В своем Telegram-канале он отметил, что поражение действующих глав государств США и стран Европы во время выборных процессов неслучайно.

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