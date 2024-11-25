РБК: суд в Москве национализировал "Горбушкин двор" и Cherry Tower

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной службы судебных приставов (ФССП) о передаче в доход государства имущества, принадлежащего бывшему владельцу банка "Югра" Алексею Хотину и связанным с ним структурам.
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