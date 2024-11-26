Для чего Киев изучает обломки «Орешника»: эксперт раскрыл, какую информацию покажут элементы ракеты

МОСКВА, 26 ноября, ФедералПресс. Украинские власти пригласили западных журналистов, включая представителей Associated Press и Reuters, для ознакомления с обломками русской ракеты «Орешник», найденными возле днепропетровского завода «Южмаш».
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