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Лето, солнце и Цветы!!!

Лето, солнце и Цветы!!!

Ромашка-очаровашка - это развлекательная программа для всех детей и их родителей. Поиграть, повеселиться, потанцевать, размяться и вдоволь насмеяться можно на площади «Геолога» в этот прекрасный воскресный день.

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