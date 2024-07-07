Лето, солнце и Цветы!!!

Ромашка-очаровашка - это развлекательная программа для всех детей и их родителей. Поиграть, повеселиться, потанцевать, размяться и вдоволь насмеяться можно на площади «Геолога» в этот прекрасный воскресный день.
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