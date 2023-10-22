«Это наше личное большое горе»: Стас Намин попросил не приходить на закрытое прощание с его родственниками

Пасынок музыканта задержан по подозрению в расправе с братом и бабушкой. Музыкант и продюсер Стас Намин рассказал, какими будут похороны его старшего сына Артема и бывшей тещи, матери третьей (бывшей) жены Полины Ткаченко.