Канадский поставщик энергии Hydro-Quebec предлагает остановить подачу электроэнергии для блокчейн-индустрии

Компания Hydro-Quebec, поставщик энергии в провинции Квебек в Канаде предложила прекратить поставку электроэнергии для блокчейн-индустрии, чтобы справиться с растущим спросом на электроэнергию, говорится в новом предложении коммунальной компании.
Компания Hydro-Quebec, поставщик энергии в провинции Квебек в Канаде предложила прекратить поставку электроэнергии для блокчейн-индустрии, чтобы справиться с растущим спросом на электроэнергию, говорится в новом предложении коммунальной компании.
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