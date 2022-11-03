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Канадский поставщик энергии Hydro-Quebec предлагает остановить подачу электроэнергии для блокчейн-индустрии

Канадский поставщик энергии Hydro-Quebec предлагает остановить подачу электроэнергии для блокчейн-индустрии

Компания Hydro-Quebec, поставщик энергии в провинции Квебек в Канаде предложила прекратить поставку электроэнергии для блокчейн-индустрии, чтобы справиться с растущим спросом на электроэнергию, говорится в новом предложении коммунальной компании.

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