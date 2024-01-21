Семьи Архангельска приглашают присоединиться к музыкальному конкурсу

Участникам предлагают создать музыкальные видео с участием членов своей семьи, а также своих друзей — это может быть, например, отряд в лагере, школьный класс, спортивная команда, трудовой коллектив и так далее.
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