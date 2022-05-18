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Китай одобрил 38 инвестпроектов в основной капитал

Китай одобрил 38 инвестпроектов в основной капитал

Главный экономический планировщик Китая одобрил 38 инвестиционных проектов в основной капитал с совокупными инвестициями на общую сумму 533,3 млрд юаней (около $78,6 млрд) за первые четыре месяца этого года, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

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