Китай одобрил 38 инвестпроектов в основной капитал

Главный экономический планировщик Китая одобрил 38 инвестиционных проектов в основной капитал с совокупными инвестициями на общую сумму 533,3 млрд юаней (около $78,6 млрд) за первые четыре месяца этого года, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.