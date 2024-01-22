Кандидат в президенты Даванков поставил подпись за кандидата Бориса Надеждина

Зампред Госдумы Владислав Даванков заявил, что подписался в поддержку Бориса Надеждина, который мечтает зарегистрироваться кандидатом на выборах Президента РФ, несмотря на разногласия в некоторых вопросах.
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