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Эсминец по цене крейсера

Эсминец по цене крейсера

«Флетчер» и «Нарвик» стоили одинаково в национальных валютах своих государств. Нюанс заключался в том, что обменный курс доллара к рейхсмарке к началу войны составлял 1:2.

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