Сенатор Карасин назвал разрушительным решение США о конфискации активов России

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал разрушительным и наглым решением принятие палатой представителей США законопроекта о конфискации российских активов в пользу Украины.
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