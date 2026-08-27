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«От тяжелых операций до помолвки и ТЭФИ»: как 22-летняя Анна Щербакова начала новую жизнь после спорта

«От тяжелых операций до помолвки и ТЭФИ»: как 22-летняя Анна Щербакова начала новую жизнь после спорта

Олимпийская чемпионка, победительница чемпионатов мира и Европы, трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова ушла из турнирного катания тихо — без громких заявлений, взаимных претензий и публичных драм.

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