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12 фотографий «до и после», от которых срывает башню

12 фотографий «до и после», от которых срывает башню

Сравнение фотографий до и после какого-либо события — увлекательное занятие, особенно в случаях, когда результат, как говорится, налицо.

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