Юрист объяснил, как вредные привычки влияют на страхование жизни

Страховые компании закладывают в тариф повышающие коэффициенты, если у клиента есть факторы риска: курение, регулярное употребление алкоголя, иные привычки, статистически связанные с ростом вероятности страхового случая Информация о курении человека может привести к увеличению стоимости его страхового полиса, сообщил RT юрист и глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
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