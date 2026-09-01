Юрист объяснил, как вредные привычки влияют на страхование жизни

Страховые компании закладывают в тариф повышающие коэффициенты, если у клиента есть факторы риска: курение, регулярное употребление алкоголя, иные привычки, статистически связанные с ростом вероятности страхового случая Информация о курении человека может привести к увеличению стоимости его страхового полиса, сообщил RT юрист и глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.