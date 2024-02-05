В Сенате США представили законопроект о финансировании охраны границы, помощи киевскому режиму и Израилю

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Американские сенаторы обнародовали детали двухпартийного предложения о помощи киевскому режиму и Израилю, а также укреплению южной границы США на сумму $118,2 млрд после нескольких месяцев кропотливых переговоров за закрытыми дверями.