В Сенате США представили законопроект о финансировании охраны границы, помощи киевскому режиму и Израилю

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Американские сенаторы обнародовали детали двухпартийного предложения о помощи киевскому режиму и Израилю, а также укреплению южной границы США на сумму $118,2 млрд после нескольких месяцев кропотливых переговоров за закрытыми дверями.
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