Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Буденновскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции и работниками военного комиссариата проведена проверка о постановке на воинский учет проживающих на территории Нефтекамского района Ставропольского края бывших мигрантов, получивших гражданство России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Майкопе проведена очередная проверка о постановке на воинский учет натурализованных граждан
- На Ставрополье военные следователи продолжают проводить рейды в отношении натурализованных граждан
- В Нефтекумском районе Ставропольского края на воинский учет поставлены бывшие мигранты, получившие гражданство России
Свежие комментарии