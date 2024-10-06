В Нефтекумском районе Ставропольского края на воинский учет поставлены бывшие мигранты, получившие гражданство России

Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Буденновскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции и работниками военного комиссариата проведена проверка о постановке на воинский учет проживающих на территории Нефтекамского района Ставропольского края бывших мигрантов, получивших гражданство России.