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Новости южных регионов

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В Нефтекумском районе Ставропольского края на воинский учет поставлены бывшие мигранты, получившие гражданство России

В Нефтекумском районе Ставропольского края на воинский учет поставлены бывшие мигранты, получившие гражданство России

Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Буденновскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции и работниками военного комиссариата проведена проверка о постановке на воинский учет проживающих на территории Нефтекамского района Ставропольского края бывших мигрантов, получивших гражданство России.

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Комментарии
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Николай Чернявский
Если бы от них ещё была реальная помощь РОССИИ?
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