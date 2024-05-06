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Подмосковные лесничества получили новые автомобили для тушения пожаров

Подмосковные лесничества получили новые автомобили для тушения пожаров

Восемь автомобилей Lada Niva Travel закупили для нужд лесопожарных станций Московской области. В этом году автопарк Комлесхоза пополнится еще 34 машинами для тушения лесных пожаров — грузовиками, тягачами и пожарными автоцистернами.

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