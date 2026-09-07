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Царьград

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Counterpoint: Цены на смартфоны в мире выросли на 15% в этом году

Counterpoint: Цены на смартфоны в мире выросли на 15% в этом году

С начала года мировые цены на смартфоны увеличились на 15% из-за подорожания чипов. Более 40% моделей заметно подорожали, а некоторые стоили почти вдвое больше.

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