Шесть попыток атаковать под Донецком обернулись для ВСУ чудовищными потерями, а боевики массово бегут с позиций: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 12 ноября 2023 года Юлия СоколоваВ рамках текущего конфликта под Донецком, российские военные демонстрируют высокую эффективность в отражении атак.