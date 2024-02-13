Доказано: все камеры видеонаблюдения могут быть использованы для слежки за своими хозяевами

Камеры видеонаблюдения позиционируются как средства обеспечения безопасности. С их помощью можно всегда посмотреть, что творится у тебя в доме, они зафиксируют кражу или незаконное проникновение на охраняемую территорию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии