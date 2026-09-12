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Спорт Уик-Энд

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Из-за них «Зенит» мог даже проиграть «Локомотиву»: три абсолютно худших игрока матча

Из-за них «Зенит» мог даже проиграть «Локомотиву»: три абсолютно худших игрока матча

Невероятно много проблем у «Локомотива», но москвичи сумели дать равный бой «Зениту» на его поле. И вполне могли (даже должны были) увозить хотя бы ничью.

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