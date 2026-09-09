Сила в правде
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Сила в правде

237 подписчиков

Перед покупкой люди читают отзывы. Но можно ли им вообще верить?

Перед покупкой люди читают отзывы. Но можно ли им вообще верить?

Перед тем как заказать технику, записаться к врачу, выбрать банк или доверить деньги финансовой компании, многие делают одно и то же: открывают поисковик и читают отзывы.

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