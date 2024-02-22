Шойгу вручил участникам спецоперации медали «Золотая Звезда»

В соответствии с указом президента России глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим — участникам спецоперации на Украине, проявившим мужество и героизм при выполнении задач.
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