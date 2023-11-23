Противница СВО хочет получить хлебное место в культурной столице России

Valentina hohlova помню как стремящиеся в Москву жители из НИЖНЕГО Новгорода и молодые и не очень на выступления навальнят спрашивали у меня возле третьяковки спрашивали как им попасть на Пушкинскую которая в это время была перекрыта. а я стояла в Третьяковку. вот как это было. теперь меня не удивляет. всё видимо переместилось в НН.

Vh Valentina hohlova помню как стремящиеся в Москву жители из НИЖНЕГО Новгорода и молодые и не очень на выступления навальнят спрашивали у меня возле третьяковки спрашивали как им попасть на Пушкинскую которая в это время была перекрыта. а я стояла в Третьяковку. вот как это было. теперь меня не удивляет. всё видимо переместилось в НН.