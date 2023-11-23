Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Противница СВО хочет получить хлебное место в культурной столице России

Противница СВО хочет получить хлебное место в культурной столице России

Политнавигатор Скрытно ненавидящие Россию, но предпочитающие зарабатывать «в этой стране» деятели слетаются в Нижний Новгород, который в следующем году назначен культурной столицей России.

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Комментарии
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Valentina hohlova
помню как стремящиеся в Москву жители из НИЖНЕГО Новгорода и молодые и не очень  на  выступления навальнят спрашивали у меня возле третьяковки спрашивали как им попасть на Пушкинскую которая в это время была перекрыта. а я стояла в Третьяковку. вот как это было. теперь меня не удивляет. всё видимо переместилось в НН.
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4 час.
Vh
Valentina hohlova
помню как стремящиеся в Москву жители из НИЖНЕГО Новгорода и молодые и не очень на выступления навальнят спрашивали у меня возле третьяковки спрашивали как им попасть на Пушкинскую которая в это время была перекрыта. а я стояла в Третьяковку. вот как это было. теперь меня не удивляет. всё видимо переместилось в НН.
Ответить
4 час.
Вовка Мопош
Да-да, гниёт с головы, а чистят, как всегда, с хвоста…
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2 час.

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