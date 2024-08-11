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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатель Dishonored и Prey, поделился своим взглядом на концепцию “иммерсивных си...

Создатель Dishonored и Prey, поделился своим взглядом на концепцию “иммерсивных си...

Создатель Dishonored и Prey, поделился своим взглядом на концепцию “иммерсивных симуляторов”В интервью изданию PC Gamer Рафаэль Колантонио, создатель игр Dishonored и Prey, поделился своим взглядом на концепцию “иммерсивных симуляторов”, к которым он отнес даже The Elder Scrolls 5: Skyrim.

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