Создатель Dishonored и Prey, поделился своим взглядом на концепцию “иммерсивных си...

Создатель Dishonored и Prey, поделился своим взглядом на концепцию “иммерсивных симуляторов”В интервью изданию PC Gamer Рафаэль Колантонио, создатель игр Dishonored и Prey, поделился своим взглядом на концепцию “иммерсивных симуляторов”, к которым он отнес даже The Elder Scrolls 5: Skyrim.
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