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Сперцян о переходе в «Аль-Ахли»: «Приехал, чтобы выиграть как можно больше трофеев и сделать болельщиков счастливыми»

Хавбек Эдуард Сперцян обратился к болельщикам «Аль-Ахли» после своего перехода из «Краснодара» в саудовский клуб.

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