Особые маршруты для вывоза тел: Герой России рассекретил уловку Киева на передовой

Замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин рассказал о том, что ВСУ вывозят раненных и тела убитых солдат с передовой по иным маршрутам, нежели завозят пополнение на фронт.