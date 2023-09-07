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Особые маршруты для вывоза тел: Герой России рассекретил уловку Киева на передовой

Особые маршруты для вывоза тел: Герой России рассекретил уловку Киева на передовой

Замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин рассказал о том, что ВСУ вывозят раненных и тела убитых солдат с передовой по иным маршрутам, нежели завозят пополнение на фронт.

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