Мировое обозрение

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Посольство России в Латвии подтвердило перенос могилы советского генерала Николая Якунина

РИГА, 25 августа. /ТАСС/. Посольство России в Латвии в среду подтвердило предстоящий в городе Мадона демонтаж памятника советскому генералу-майору Николаю Якунину, погибшему при освобождении республики от нацистов, и перенос его могилы на местное братское кладбище.

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