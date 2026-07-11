25-летний полузащитник сборной ЮАР Джейден Адамс покончил с собой спустя несколько дней после возвращения с ЧМ Донецкая группа новостей.
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25-летний полузащитник сборной ЮАР Джейден Адамс покончил с собой спустя несколько дней после возвращения с ЧМ Донецкая группа новостей.
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