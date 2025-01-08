Скандальная муза Сальвадора Дали: почему Аманда Лир не отрицала слухов о смене пола

Сальвадор Дали и его муза - Аманда Лир Диско-дива 1970-х гг., модель, телеведущая, художница Аманда Лир прославилась не только своими творческими успехами, но и тем, что на протяжении 15 лет оставалась музой Сальвадора Дали, моделью и его близким другом.