Опрос с подвохом: как мошенники обманывают родителей школьников

Мошенники стали чаще обманывать россиян под видом членов родительского комитета. Они присылают родителям школьников анкеты с просьбой оценить организацию выпускного, питание или медицинские услуги, а затем выманивают личные и платежные данные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии