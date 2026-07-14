В Раде главным кандидатом на пост главы Минобороны Украины назвали Клименко

Согласно заявлению депутата Верховной Рады Ольги Василевской-Смаглюк, опубликованному в её Telegram-канале, основным претендентом на пост министра обороны Украины является нынешний глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии