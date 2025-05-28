В преддверии 90-летия подразделений по делам несовершеннолетних полицейские и общественники проводят мероприятия с молодежью Краснодарского края

В Геленджике в городской школе № 6 имени Евдокии Бершанской прошла церемония награждения учащихся «полицейских классов» за активное участие в федеральном конкурсе рисунков «Инспектор ПДН глазами ребёнка».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии