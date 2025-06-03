«Большое путешествие с FESCO»: компания поздравила юных приморцев с Днём защиты детей

Транспортная группа FESCO поздравила юных жителей Приморского края с Днём защиты детей. Компания организовала во Владивостоке праздник в рамках проекта «FESCO Детям» и поддержала семейное мероприятие в подростковом центре «Атмосфера».
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