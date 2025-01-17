В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязани учат работе с проектами

«Проектная среда» — это консультации с экспертами по грантовым конкурсам, на которых обсуждается возможность реализации проектов за счет грантовой поддержки и взаимодействия с ведомствами, некоммерческими и общественными организациями региона.
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