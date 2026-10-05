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Происшествия

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В Москве следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в убийстве сожительницы и ее дочери

В Москве следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в убийстве сожительницы и ее дочери

ГСУ СК России по городу Москве продолжается расследование уголовного дела об убийстве женщины и её дочери.

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