СК РФ задержал воспитателей детсада в Сочи за истязание детей

В Сочи задержаны воспитатель и учитель детского сада по обвинению в физическом насилии над детьми. Следствие намерено добиваться их ареста, а расследование преступления ведётся по статьям УК РФ об истязании и нарушении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.