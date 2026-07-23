СК РФ задержал воспитателей детсада в Сочи за истязание детей

В Сочи задержаны воспитатель и учитель детского сада по обвинению в физическом насилии над детьми. Следствие намерено добиваться их ареста, а расследование преступления ведётся по статьям УК РФ об истязании и нарушении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
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