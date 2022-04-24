Bloomberg: ФРГ планирует взять в кредит 40 млрд евро на фоне санкций

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый pixabay.com/PD Власти ФРГ увеличат запланированные займы почти на 40 млрд евро в 2022 году, чтобы смягчить последствия антироссийских санкций для своей экономики.