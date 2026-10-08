Вятка Областная
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Вятка Областная

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Рыбам нельзя спешить, а Козерогов ждут споры с союзниками: гороскоп на пятницу, 9 октября

Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 октября. Овен Сегодня многое, наконец, станет для вас понятным, однако на некоторые вопросы всё-таки так и не удастся получить окончательные ответы.

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