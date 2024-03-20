Politico: США хотят расширить AUKUS, опасаясь, что Трамп может выйти из альянса

Члены оборонного альянса AUKUS (Великобритания, США и Австралия) намерены быстро расширить объединение за счет других западных союзников перед началом выборов в США и возможной победой экс-главы государства Дональда Трампа, а также избирательными процессами в Британии и Австралии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии